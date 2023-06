Segue la ex e le getta benzina addosso nascosto dietro la siepe | fermato a Salerno

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue casi di ‘codice rosso’ risolti a Roma dalla squadra mobile. Il 24 maggio una giovane ucraina, in Italia da alcuni mesi, è stata aggredita in strada, in via di Selva Nera, dal suo ex compagno, un connazionale di 39 anni, con il quale aveva da poco interrotto la relazione a causa di ripetuti maltrattamenti che era costretta a subire da quando aveva iniziato a convivere con lui. L’uomo, appostatouna, quando l’ha vista passare le hatodel liquido infiammabile, presumibilmente, provando a darle fuoco con dei fiammiferi, con la chiara intenzione di bruciarla viva. E’ stato provvidenziale l’intervento di un passante che, vista la scena mentre transitava a bordo di un’automobile, è intervenuto in soccorso della donna, mentre l’aggressore ...