Sedicenne sorpreso con una pistola a piazza Mercato | denunciato

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStanotte i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare ina Napoli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha occultato qualcosa nei pantaloni per poi allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di unaBeretta calibro 7,65 con 8 cartucce e con matricola abrasa. Un 16enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina.. L'articolo proviene da Anteprima24.it.