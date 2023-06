Schlein | Unire opposizioni dentro e fuori Parlamento

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2023 "Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, dile forze con le altre. Ci sono terreni, lo diciamo, lo vediamo spesso, su cui si può lavorare insieme anche nelle nostre differenze. Uno di questi è quello della battaglia per il lavoro di qualità e per il salario minimo su cui, non solo 5 Stelle e PD, ma anche Alleanza verdi e sinistra e anche Calenda hanno fatto delle proposte". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev