Schlein sarà alla manifestazione del M5s Conte | Passerà per un saluto

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 giugno 2023) Ellyci ripensa: a poche ore dall'inizio dellacontro il governo organizzata dal leader del M5s Giuseppe, la notizia è che la segretaria del Pd ci. "Ieri ci siamo sentiti con Elly e mi ha anticipato chein piazza per un", ha detto all'Agi l'ex premier bruciando l'annuncio del Nazareno. Passano due minuti e anche lo staff dem conferma: "presentepartenza del corteo contro la precarietà". Un, dunque, escogitato per fare in modo che i due non dividano il palco: il protagonista resterà. Ma se fino a ieri si dava per certo chegrillina avrebbe partecipato solo una sparuta delegazione dem, oggi il ...