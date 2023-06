Schlein nella piazza M5s per allargare la coalizione

Leggi su agi

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - Ellyscende incon i Cinque Stelle, seppure per un breve saluto in apertura del corteo. La scelta è maturataserata di ieri, dopo la telefonata fatta da Giuseppe Conte ae durante la quale, stando a quanto si apprende, sarebbe arrivato un invito ufficiale nei confronti della segretaria dem. Un 'invito', viene spiegato da fonti Pd, chegrammatica dei rapporti fra i partiti è "necessario per partecipare a manifestazioni ed eventi promossi da altre forze politiche". Ma non è solo questione di forma. Mobilitazione sui temi del lavoro Un senatore dem spiega che alla base della scelta di Ellydi starepentastellata ci sono due argomenti. Il primo riguarda la responsabilità che ...