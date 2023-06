Schlein cambia idea e va in piazza con i Cinque Stelle | «Unire le opposizioni per contrastare il governo»

'Sono molto felice che Ellyoggi sia alla partenza del corteo del M5s perché noi dobbiamo portare la responsabilità della ricostruzione di quel campo, dobbiamo fare quello sforzo', spiega ...Leggi anche Libdem, al via l'Assemblea Nazionale a Bologna Gruppo S&Dnome, Marcucci: 'Conal Nazareno si archivia la storia del Partito nato per riunire i riformismi' Renew Europe, ...Ma i due non divideranno il palco Ellyci ripensa: a poche ore dall'inizio della ... oggi il quadro. La segretaria si farà vedere all'inizio del corteo. L'appuntamento è alle 15 a Piazza ...

Elly Schlein cambia idea: va alla partenza del corteo contro la precarietà organizzato dal M5S Il Fatto Quotidiano

Oggi in piazza a Roma il Movimento 5 stelle contro la precarietà del mondo del lavoro e per chiedere un salario minimo e una misura di sostegno al reddito ...La segretaria del Pd a Roma in piazza con Conte: «I cittadini sono portatori di un disagio economico e sociale che il governo non vede» ...