Schlein alla manifestazione del M5s Conte | Passerà per un saluto

(Di sabato 17 giugno 2023) Ellyci ripensa: a poche ore dall'inizio dellacontro il governo organizzata dal leader del M5s Giuseppe, la notizia è che la segretaria del Pd ci sarà. "Ieri ci siamo sentiti con Elly e mi ha anticipato chein piazza per un", ha detto all'Agi l'ex premier bruciando l'annuncio del Nazareno. Passano due minuti e anche lo staff dem conferma: "Sarà presentepartenza del corteo contro la precarietà". Un, dunque, escogitato per fare in modo che i due non dividano il palco: il protagonista resterà. Ma se fino a ieri si dava per certo chegrillina avrebbe partecipato solo una sparuta delegazione dem, oggi il quadro cambia. La segretaria si ...

BOLOGNA - "Da lunedì chiederemo a questa comunità di mobilitarci in modo forte sulla nostra agenda, che altrimenti rischia di non passare". Ellysi è presentata a sorpresainiziativa "Ritorno al futuro", organizzata da Gianni Cuperlo a Bologna per riflettere sulle trasformazioni del partito. La segretaria indica una serie di temi ...Anche la segretaria del Pd, Elly, sarà presentepartenza del corteo organizzato dai 5S, che si svolgerà del primo pomeriggio a Roma . Lo hanno fatto sapere dal Nazareno. La ...Cosa più importante, Madrid e Roma sono le uniche capitali ad aver già richiesto l'adesioneterza rata. Il tema costi e il silenzio sui rincariaffonda, dunque, ma la sua critica si ...

Conte: Anche Schlein alla nostra manifestazione È aperta a tutti, soprattutto cittadini comuni Fanpage.it

Elly Schlein ci ripensa: a poche ore dall'inizio della manifestazione contro il governo organizzata dal leader del M5s Giuseppe Conte , la notiz ...Il Movimento 5 Stelle oggi torna in piazza con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della precarietà, declinata in più forme. Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ...