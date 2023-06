Schlein al corteo dei 5stelle | l' abbraccio con Conte

(Di sabato 17 giugno 2023) su Tg. La7.it - "Siamo sempre disponibili. Dobbiamo lavorare su battaglie comuni , su temi, non su incontri di vertice. Apprezzo che siano venuti Elly, Nicola Fratoianni , ...

Arrivata in piazza della Repubblica, Ellyha subito raggiunto la testa delper salutare Conte con un abbraccio e un bacio sulle guance. "Avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe " ha ...ABBRACCIA E BACIA CONTE La segretaria del Pd Ellyha raggiunto la testa deldove ha salutato il presidente del Movimento 5 Stelle Giusepope Conte. I due si sono salutati con un ......il precariato e accanto agli esponenti pentastellati si è presentata la segretaria dem Elly. così salutando il leader Cinquestelle alla testa del. 'Ci tenevamo a portare un segnale di ...

Conte e Schlein al corteo contro la precarietà a Roma, lo scambio di saluti dei due leader RaiNews

'Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. In una giornata di sole e di caldo la gente poteva andare al mare e invece viene qui ...“Siamo sempre disponibili. Dobbiamo lavorare su battaglie comuni, su temi, non su incontri di vertice. Apprezzo che siano venuti Elly Schlein, Nicola Fratoianni, tantissime forze sociali e civiche”. C ...