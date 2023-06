Scherma | Europei individuali Plovdiv 2023 | sciabolatori azzurri eliminati tutti agli ottavi

(Di sabato 17 giugno 2023) Gliescono di scenain bloccodi finale deglidiin corso a, in Bulgaria: decimo Luca Curatoli, 13° Luigi Samele, 15° Michele Gallo, 16° Matteo Neri. Oro al georgiano Sandro Bazadze, argento al magiaro Andras Szatmari, bronzi al transalpino Sebastien Patrice ed al turco Enver Yildirim. Il georgiano Sandro Bazadze si impone nell’ultimo atto sul magiaro Andras Szatmari, sconfitto per 15-11. Sul gradino più basso del podio salgono il turco Enver Yildirim, liquidato per 7-15 dal georgiano in semifinale, ed il francese Sebastien Patrice, piegato all’ultima stoccata dall’ungherese per 14-15. In casa Italia medesimo destino per i quattro ...

Mara Navarria conquista la medaglia d'argento nella spada individuale femminile ai campionatididi Plovdiv. L'azzurra si arrende solo in finale contro la francese Alexandra Louis Marie per 15 - 8. Quella della Navarria è la settima medaglia azzurra in questa rassegna ...

L'azzurra Mara Navarria, 37enne di Udine, è argento nella spada donne agli Europei di Plovdiv. In finale è stata battuta dalla francese Alexandra Louie Marie per 15-8.Ai Campionati Assoluti Individuali di Plovdiv arriva la settima medaglia per l'Italia: l'azzurra viene sconfitta solo nella finale dalla francese Louis Marie ...