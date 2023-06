Scherma | Europei | argento per Mara Navarria nella spada**

(Di sabato 17 giugno 2023) Plovdiv, 17 giu. - (Adnkronos) -conquista la medaglia d'spada individuale femminile ai campionatidi scherma di Plovdiv. L'azzurra si arrende solo in finale contro la francese Alexandra Louis Marie per 15-8. Quella dellaè la settima medaglia azzurra in questa rassegna continentale, la terza d', oltre a due ori e due bronzi.

Napoli . E' stato un trionfo azzurro quello andato in scena nella prima giornata deglidia Plovdiv in Bulgaria. Dominio totale sia nella prova femminile di fioretto con l'oro di Martina Batini, l'argento di Martina Favaretto e la terza piazza per Alice Volpi e Francesca ...E' stato uno show dell'Italia nella prima giornata degliindividuali di. Ieri, a Plovdiv, in Bulgaria, gli azzurri hanno conquistato subito sei medaglie tra fioretto femminile e spada maschile. Nel fioretto Martina Batini, Martina Favaretto, ...Dopo la prima giornata deglidigli italiani in gara portano a casa un bottino da sei medaglie in due gare, di cui due d'oro e un podio tutto azzurro nel fioretto femminile cosa che ...

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: in gara spadiste e sciabolatori, attesa per Fiamingo e Curatoli OA Sport

Settima medaglia in arrivo per la scherma azzurra agli Europei individuali di Plovdiv 2023: Mara Navarria è in semifinale nella gara di spada femminile, certa del podio, e tornerà in pedana per sfidar ...Settima medaglia in arrivo per la scherma azzurra agli Europei individuali di Plovdiv 2023: Mara Navarria è in semifinale nella gara di spada femminile, certa del podio, e tornerà in pedana per sfidar ...