Scampia | si disfa di un coltello alla vista dei poliziotti |  denunciato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Zuccarini, hanno notato uscire dmetropolitana diun uomo che,loro, ha tentato di darsifuga. Ilo hanno bloccato ma lui in quel momento si ètto di unlanciandolo sotto una vettura in sosta; hanno recuperato ildella lunghezza di 15 centimetri. L’uomo, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.