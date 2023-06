Sassuolomania | Pinamonti o Mulattieri?

In realtà avevo pensato subito al vaffa di(arrivato non a caso proprio contro la sua ex squadra, l'Empoli). Ebbene, Rogerio l'ha eletto a modello e riproposto, copincollato nel momento più ...In realtà avevo pensato subito al vaffa di(arrivato non a caso proprio contro la sua ex squadra, l'Empoli). Ebbene, Rogerio l'ha eletto a modello e riproposto, copincollato nel momento più ...

Sassuolomania: Ruan Trerossi | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com