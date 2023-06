Sassuolo | sirene portoghesi per Rogerio

Commenta per primo La Roma cerca un centravanti sul mercato. Il profilo individuato è quello di Gianluca Scamacca , 24 anni, che il West Ham ha acquistato dalper 36 milioni di euro (più bonus). La Roma, come ha detto agli agenti, potrebbe rilanciarlo e poi decidere insieme alla società inglese il suo futuro. Inutile dire che Scamacca, romano, ...Ecco quindi che tornano in auge ledall'estero, in particolare dalla Premier League come ... ci sarà da superare pure la concorrenza della Roma per il pezzo pregiato delIl centrocampista delviene valutato tra i 35 e i 40 milioni, ma il club valuta le ... Dybala per il momento, dice no alle offerte dalla Premier e allearabe . Sempre più vicino all'...

Frattesi Juve: ad Allegri serve il “nuovo Marchisio”. Il centrocampista del Sassuolo ha qualità che mancano ai bianconeri Frattesi è il nome del caldo del mercato. Della Juve e non solo. Il centrocamp ...L’ultimo tassello. Per far partire il domino del mercato nerazzurro, c’è ancora da inserire la pedina finale, che ha un nome e un cognome: Robin Gosens. Il diktat di Zhang è chiaro, lo stesso del pass ...