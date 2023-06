Salute mentale | a rischio anche i preti | colpiti soprattutto da burnout e solitudine

Leggi su open.online

(Di sabato 17 giugno 2023)i sacerdoti piangono: affrontare il tema delladiventa sempre più urgenteper la Chiesa. Dal momento che, come sottolineato in un saggio firmato da padre Giovanni Cucci nell’ultimo numero de La Civiltà Cattolica, lo stress e lacolpiscono. E in questo senso,e senso di inadeguatezza sono sintomi da monitorare. «Si tratta di un disagio destinato a crescere, perché spesso ihanno diverse parrocchie da amministrare, senza risiedere in nessuna di esse, e ai compiti amministrativi si aggiungono le responsabilità canoniche, civili e penali», scrive Cucci. I dati Nel testo vengono menzionatialcuni numeri: «Da qualche tempo si assiste a un ...