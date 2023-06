Salario Minimo | Conte | ' è la strada giusta | governo ascolti Visco'

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - "Abbiamo un problema di salari da 30 anni, abbiamo perso potere d'acquisto, abbiamo il problema dei lavoratori che si spaccano la schiena e non portano a casa undignitoso. Dobbiamo porre rimedio con illegale, una delle nostre riforme a cui teniamo. È la, perseguita anche da Francia, Spagna, Germania. E se lo dice anche il governatore della Banca d'Italia, che ilalmeno lui, se non vuole ascoltare noi. E in ogni caso siete qui per farvi ascoltare”. Così il presidente del M5S Giuseppedal palco della manifestazione #BastaVitePrecarie in corso a Roma.

"Avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe " ha continuato " Giusto lavorare insieme per ile il reddito, contro la precarietà che questo decreto lavoro del governo Meloni aumenta con ...SCHLEIN A CONTE: LAVORIAMO INSIEME "Lavorare insieme contro la precarietà, per ile per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe" ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ...La segretaria del Partito democratico si rivolta così a Giuseppe Conte: 'Lavoriamo insieme pere reddito' 'Lavorare insieme contro la precarietà, per ile per il reddito.

