Sabatini su Garcia | “Lo portai a Roma | suo gioco impressionante Vi racconto un aneddoto”

(Di sabato 17 giugno 2023) Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, ne parla anche Walter Sabatini, direttore sportivo che lo portò alla Roma nel 2013. Notizie Calcio Napoli – Il Napoli attende di ascoltare le prime parole di Rudi Garcia da allenatore azzurro. La presentazione del tecnico francese ci sarà lunedì 19 giugno alle 17.30 al Real Bosco di Capodimonte. C'è grande attesa per le prime parole di Garcia, che è anche un grande comunicatore, come ha detto anche Sabatini durante l'intervista a Il Mattino. Sabatini su Garcia al Napoli: intervista. Sabatini si aspettava Garcia al Napoli? «Sono felice per lui. Si merita una piazza importante come Napoli». Raccoglie il testimone da Spalletti e dovrà difendere il titolo di campione

La trattativa che portò Rudialla Roma suscitò enorme sorpresa. Bompard ricorda che era in ... Il suo incontro condurò due ore in un albergo di Milano. Dopo due ore,disse a ...Così Walter, il direttore sportivo che portò Rudiin Italia nell'estate del 2013 alla Roma, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sunuovo allenatore del Napoli. Il ...Walter, ex dirigente della Roma, lavorò in giallorosso con Rudie lo descrive ai microfoni di Rai Radio 1 Sport. 'Ha una gran qualità, riesce a navigare in mezzo alle situazioni complesse. A ...

Sabatini promuove Garcia al Napoli e rivela: "Ha una grande qualità..." Corriere dello Sport

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Secondo Vessicchio, Garcia sarebbe “la fotocopia francese di Massimiliano Allegri”, un allenatore che, a suo parere, non è in grado di produrre un gioco di qualità. Sergio Vessi ...'A Garcia piace molto la palla a terra, il palleggio, un giocatore fondamentale per lui era Pjanic', le parole del giornalista a Radio Napoli Centrale.