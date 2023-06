Russia | Putin attacca Zelensky e chiede un minuto di silenzio per Berlusconi

Leggi su velvetmag

(Di sabato 17 giugno 2023) Dal Forum economico di San Pietroburgo, in, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, afferma all’agenzia di stampa Tass che le proposte di pace di alcuni Paesi sulla guerra in Ucraina contengono “idee che potrebbero funzionare.” “Certo che ci sono” ha risposto la portavoce ai cronisti. “Siamo grati a tutti quelli che stanno parlando della pace, che stanno facendo proposte e che si stanno rendendo disponibili per questo.” L’allusione sembra essere a Cyril Ramaphosa, il presidente del Sudafrica che ha promesso di non dare seguito al mandato d’arresto della Corte penale internazionale dell’Aja nei confronti di. E che il 16 giugno era a Kiev in missione di pace.. Foto Ansa/VelvetMagLaal Forum di San Pietroburgo Ma ...