Rudiger | “Thiaw mi ha sorpreso | ha mostrato grande personalità”

Germania, Rudiger esalta Thiaw: "Mi ha sorpreso, ha fatto una partita molto buona" TUTTO mercato WEB

All'esordio dal 1' con la Germania, Malick Thiaw ha lasciato il segno. Nonostante la sconfitta di misura dei teutonici al cospetto della Polonia, il milanista ha fatto benissimo. Tanto da ricevere i c ..."Non è stato così difficile l'inizio al Milan perché non mi aspettavo di giocare subito arrivando dallo Schalke ai Campioni d'Italia. Ma sono molto contento della ...