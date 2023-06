Rudi Garcia? Quelle voci su De Laurentiis che girano a Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Non se lo aspettava nessunosulla panchina del. Nonostante facesse parte di quel casting voluto da Deper scegliere il tecnico che dovesse sostituire Spalletti. Il presidente partenopeo lo ha annunciato a sorpresa, dopo che ledi mercato davano come favorito un altro allenatore francese: quel Cristophe Galtier, tecnico del Psg. Tanti tifosi partenopei e la maggior parte degli addetti ai lavori, hanno storto il naso per questa scelta inaspettata. Un tecnico finito ad allenare in Arabia - è stato scritto - non è certo il profilo adatto per guidare i campioni d'Italia. Ma si diceva lo stesso anche di Spalletti, due anni fa, quando con uno dei suoi soliti colpi di teatro, Dene annunciò l'arrivo. Su Luciano c'erano dubbi per i due ...