Rudi Garcia e Francesca Brienza in attesa del primo figlio

(Di sabato 17 giugno 2023) Doppia gioia per: il neo allenatore del Napoli aspetta unda, ex volto di Roma Tv e attuale compagna dell'allenatore francese. Secondo Sportmediaset, l'ex...

Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano francese "L'Equipe", Frederic Bompard (storico vice di) commenta la nuova avventura dell'ex Roma in Serie A con il Napoli. Le parole Frederic Bompard: "è uno dei migliori allenatori in Europa. Quando ho visto che Spalletti lasciava, ho ...Frederic Bompard, vice storico di, ha parlato a L'Equipe dopo l'ingaggio del francese come nuovo allenatore del Napoli Frederic Bompard, vice storico di, ha parlato a L'Equipe dopo l'ingaggio del francese come ...Secondo quanto riportato dalla redazione di DAZN , gli azzurri di De Laurentiis , scelta conla nuova giuda tecnica dopo l'addio di Luciano Spalletti, starebbero pensado di portare alle ...

Rudi Garcia Quelle voci su De Laurentiis che girano a Napoli Liberoquotidiano.it

C'è anche il nome di Perr Schuurs nella lunga lista di mercato del Napoli che sta già pensando a come sostituire Kim Min Jae ormai da qualche settimana. Il centrale ...Potrebbe essere Maxime Lopez il prossimo giocatore a prendere le chiavi del centrocampo di Vincenzo Italiano. Ancora la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo deve decollare e anzi, siamo ...