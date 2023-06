Rudi Garcia al Napoli | Sabatini | 'Ecco cosa ne penso e perché lo portai a Roma'

Stavolta c'è del conformismo persino nella strategia di Aurelio De Laurentiis e nella sua scelta un po' spiazzante di sostituire Luciano Spalletti con: non un guru di grido , non un professionista già affermato e tanto meno un astro emergente della panchina. Da Mazzarri a Benitez, da Sarri ad Ancelotti, da Gattuso a Spalletti. A Napoli ...Napoli si prepara ad accogliere il nuovo allenatore, il francese, che prenderà il posto di Luciano Spalletti , che ha deciso di lasciare dopo aver vinto lo scudetto, il terzo della storia partenopea. Lunedì 19 giugno, alle 17:30,parlerà ...I giovani al centro del villaggio. L'erede di Zielinski " in attesa del rinnovo o dell'addio del polacco, questo o il prossimo anno " il nuovo Napoli dilo trova sul cammino portoghese verso Santiago di Compostela, a O Porriño. Lì dove è nato il 21enne nazionale spagnolo Gabri Veiga , centrocampista centrale e trequartista cresciuto nel ...

Dal mercato allo staff: prende forma il Napoli di Garcia La Gazzetta dello Sport

Il Corriere della Sera fa un quadro generale parlando di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli. Il mister francese non era la prima scelta della dirigenza azzurra, ma nemmeno un salto nel buio vist ...De Laurentiis ha incassato i no di Luis Enrique, Italiano, Thiago Motta, Galtier è alle prese con il Psg, ecco che spunta il francese Rudi Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive di Garc ...