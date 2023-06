Rudi Garcia al Napoli | ecco il suo staff

Di alcuni parla lui stesso nel suo libro Mg Lione (Francia) 16/05/2018 - finale Europa League / Marsiglia - Atletico Madrid / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:La Gazzetta ...Festa doppia per. Nel giro di pochi giorni, infatti, il tecnico francese è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli, ma non solo, visto che è stato reso pubblico come Francesca Brienza, ...Per il nuovo Napoli che affronterà la prossima stagione col tricolore sulla maglia Aurelio De Laurentiis ha pronti altri colpi di teatro, dopo quello che ha portatosulla panchina che è ...

Rudi Garcia allenatore Napoli, così ha convinto De Laurentiis ilmattino.it

Doppia gioia per Rudi Garcia: il neo allenatore del Napoli aspetta un figlio da Francesca Brienza, ex volto di Roma Tv e attuale compagna dell'allenatore francese. Secondo Sportmediaset, ...Rudi Garcia sarà presentato lunedì, per conoscere il futuro di Cristiano Giuntoli invece occorrerà aspettare fine mese, forse anche oltre: il presidente del Napoli, da sempre rigido nella volontà di ...