... SHEIN BASIC e CURVY, oltre che una selezione dei migliori prodotti beauty di SHEGLAM e, novità esclusiva per Napoli la nuovissima collezione in collaborazione con l'attrice, che ha ...Non da meno il lancio della nuova collezione firmata in collaborazione con l'attrice(conosciuta come Adua Del Vesco). Il negozio a tempo ha aperto i battenti nella serata di ieri ...... oltre che una selezione dei migliori prodotti beauty di SHEGLAM e, novità esclusiva di questo pop - up, la nuovissima collezione in collaborazione con l'attrice, che ha realizzato ...

Rosalinda Cannavò, la top ten delle hater. La iettatrice: «Torna anoressica se ti agevola al ruolo di vittima» leggo.it