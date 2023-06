Roma senza più Totti? Poco spazio per il figlio Cristian | che va verso il Frosinone

La situazione Considerato il poco spazio trovato da Totti jr con l'under 18 delladurante l'ultima stagione, a Trigoria - di comune accordo con il ragazzo e la famiglia - si sta considerando l'...... nei suoi primi due anni dalla nascita, ha visto le italiane protagoniste con laa vincere la ...squalifica in arrivo dalla UEFA con Bonucci e compagni che rischiano di passare una stagione...... anche per esempio per il proliferare dei cinghiali che invece nelle città abitano stabilmente, il caso diè noto. Segnali che vanno coltiallarmismi e seguiti con attenzione'. Chiosa ...

A Roma pioggia senza fine. Ancora nubifragi: allagamenti e disagi in città RomaToday

'Sono vicinissimo a famiglia vittima' , le parole di uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha ucciso il piccolo Manuel. Parla il titolare di Skylimit rent dove è stato preso a nolo il suv ...Gli alloggi si trovano nel territorio del comune di Monterotondo, dove nel 1976 furono sistemate le famiglie espropriate dei propri terreni per far posto alla tangenziale est di Roma ...