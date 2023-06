(Di sabato 17 giugno 2023) Quattro personaggi in cerca di risposte. Sul futuro che li attende, sul loro preciso status all'interno della, sulla possibilità o meno di essere sacrificati in questa finestra mercato....

Questo è per lo meno il pensiero di Spinazzola che su Discord ha detto la sua sul calcio di Mou e il suo modo di allenare: "Ha cambiato la mentalità a tutta la. Magari prima del suo arrivo ...Insomma, larossonera è pronta a partire, ma restano tanti punti di domanda che animano ... senza dimenticare Scamacca , su cui però è in vantaggio la, e Odriozola . Il mercato della ...Dalle 18, l'ingresso alla mostra 'Vedova' inaugurata un mese fa sarà inoltre ad accesso ... Sete di cinema Si conclude domenica alla Casa del cinema dila settima edizione dell' Aqua ...

Roma, rivoluzione esterni: Zalewski a rischio cessione, nessuno è al sicuro Corriere dello Sport

I numeri spesso fanno la storia, come i 145 anni del Messaggero che rappresentano un pezzo di vita di Roma e dell’Italia intera. Tante altre volte raccontano la realtà quotidiana.Quattro personaggi in cerca di risposte. Sul futuro che li attende, sul loro preciso status all’interno della Roma, sulla possibilità o meno di essere sacrificati in questa finestra mercato. Nessuno n ...