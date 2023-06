(Di sabato 17 giugno 2023) Leimprovvise, il fumo che ha invaso l’intera palazzina. È stato un brusco risveglio, quello di stain Via Fosso dell’Osa, al civico 568 aEst, in zona Villaggio Prenestino. L’incendio, violentissimo, è scoppiato all’interno del bar“I Portici”, distruggendola completamente. Grosso incendio sulla Tiberina, alta colonna di fumo nero (FOTO)distruttaEst L’incendio è scoppiato qualche minuto prima delle 2:00 di questa. Allarmati, i residenti hanno chiamati i vigili del, che hanno inviato sul posto due squadre, un’autobotte e un’autoscala. Nonostante il rapido intervento, la...

Da giovane garzone nelladi Alba alla decisione di mettersi in proprio per coltivare il ... Nel 2022 apresso il Foro Italico ha presentato al grande pubblico l'opera monumentale ...... in più riprese, somme certamente superiori al milione di dollari, prelevate dalla'Casamento' o dal 'Restaurant' di Castronovo Frank. Aggiungasi che come è stato accertato dal G. I. ...... sabato 17 giugno, presso la Comunità Missionaria di Villaregia, nella sua sede dia favore ... per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, come sartoria,e allevamento; fornire ...

Roma, pasticceria a fuoco nella notte: locale distrutto dalle fiamme Il Corriere della Città

A Roma hanno aperto nuovi ristoranti, bar e non solo. Ecco tutte le novità fra maggio e giugno in fatto di ristorazione.Oggi 15 giugno l'Aeroporto di Roma Fiumicino amplia l'offerta food per i passeggeri con le inaugurazioni Doppio Malto e Autogrill ...