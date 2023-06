(Di sabato 17 giugno 2023) Hato la sua autopedonali, probabilmente perché non trovava un posto “regolare”. Poi se ne andato, tranquillo, sapendo – o sperando – che la polizia locale non sarebbe passata per sanzionare l’infrazione. Quello che l’automobilista non ha immaginato, però, è che idella zona, evidentemente stanchi del “parcheggio selvaggio”, stavano meditando vendetta. Ed ecco che in pieno centro a, in zona Testaccio, invece della multa l’automobilista, quando è tornato si è ritrovato la sua vettura ricoperta di. Durante la sua assenza, infatti, qualcuno aveva rovesciato sul cofano i bidoni della spazzatura, per far capire al “maleducato” quali sono le regole del codice della strada. La reazione… maleodorante La foto dell’auto ricoperta di immondizia è ...

Roma, parcheggia sulle strisce: i residenti rovesciano un secchione di rifiuti addosso all’auto Il Corriere della Città

Ha parcheggiato la sua auto sulle strisce pedonali, probabilmente perché non trovava un posto "regolare". Poi se ne andato, tranquillo, sapendo – o sperando – che la polizia locale non sarebbe passata ...