Roma, manifestazione del M5S contro la precarietà: sarà presente anche Schlein Sky Tg24

Il Movimento 5 Stelle oggi torna in piazza con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della precarietà, declinata in più forme. Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà presente alla partenza del corteo organizzato dai 5S, che si svolgerà del primo pomeriggio a Roma. Lo hanno fatto sapere dal Nazareno.