Roma | manifestazione del M5S contro la precarietà | presente anche Schlein

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Movimento 5 Stelle oggi torna in piazza con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della, declinata in più forme.la segretaria del Pd, Elly, èalla partenza del corteo organizzato dai 5 stelle, che ha preso il via verso le 15 di oggi a. "Una piazza piena, al di là delle aspettative. Hanno risposto in tantissimi a un libero appello e a un libero invito", ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, alla testa del corteo.dopo aver raggiunto la testa del corteo ha salutato Conte con un abbraccio e un bacio sulle guance.