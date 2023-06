Roma | cosparge la ex di benzina e tenta di darle fuoco in strada | un passante la salva

(Di sabato 17 giugno 2023) Una giovane ucraina, in Italia da alcuni mesi, lo scorso 24 maggio è stata aggredita aindal suo ex compagno, un connazionale di 39 anni, con il quale aveva da poco interrotto la relazione a causa di ripetuti maltrattamenti che lei aveva subito da quando avevano iniziato a convivere. L’uomo l’ha cosparsa die hato diin. Per fortuna l’aggressore è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato, dopo l’indagine coordinata dalla procura di, con l’accusa dito omicidio. Il 39enne, che non accettava la fine della loro storia, aveva premeditato l’aggressione per cercare di daralla donna. Appostato dietro una siepe, quando l’ha vista passare le ha gettato ...

