Roma | cosparge di benzina la sua ex | tenta di darle fuoco e scappa Salvata per miracolo da un passante

(Di sabato 17 giugno 2023) Hato dialla sua ex,ndola di, perché lei lo aveva lasciato. È successo anel quartiere Boccea. L’uomo, ucraino di 39 anni, è stato arrestato. Ilto omicidio risale allo scorso 24 maggio, quando il 39enne aveva aggredito in strada a Selva Candida, l’ex compagna, anche lei ucraina. Gettandole addosso del liquido infiammabile, presumibilmente. Endo dicon dei fiammiferi. Arrestato un ucraino perto omicidio nei confronti della ex compagna La giovane era arrivata in Italia pochi mesi fa. Ma, stanca dei continui maltrattamenti da parte del fidanzato, aveva deciso di porre fine alla relazione. L’uomo, ora in ...

la ex di benzina e tenta di darle fuoco in strada. Salvata da un passante, degrado e abbandono in piazza dell'Acquedotto Alessandrino. La denuncia dei comitati: 'C'è pericolo ovunque' ...Lei lo ha lasciato e lui l'ha cosparsa di benzina e ha tentato di darle fuoco in strada. Un uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato, dopo l'indagine coordinata dalla procura di, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di dar fuoco alla ex compagna. I fatti risalgono al 24 maggio scorso quando una giovane ucraina , in Italia da alcuni mesi, è stata aggredita ...... frazione costiera di Pomezia, in provincia di. All'origine di tutto ci sarebbe stata una ... Il tentato femminicidio a Torvaianica, frazione di Pomeziala compagna di alcol e tenta di ...

Roma, lei lo lascia, lui la cosparge di benzina e tenta di darle fuoco. Salvata da un passante RaiNews

Ha tentato di darle fuoco cospargendola di benzina perché lei lo aveva lasciato. E' stato arrestato un 39enne ucraino che lo scorso 24 maggio aveva ...ROMA - Choc a Roma: ha tentato di darle fuoco cospargendola di benzina perché lei lo aveva lasciato. È stato arrestato un 39enne ucraino che lo scorso 24 maggio aveva aggredito ...