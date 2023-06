Rischio incendi in Campania | al via campagna estiva di prevenzione | scattano 5 importanti misure

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon un decreto firmato dal Direttore Generale della Protezione Civile della Regione, Italo Giulivo, è entrato in vigore il periodo di grave pericolosità per gliboschivi in. Il provvedimento, che tiene conto delle valutazioni sul quadro climatico, permarrà fino al 20 settembre prossimo, salvo proroghe. Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo,: Divieto di accendere fuochi nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli; Divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali; Divieto di abbruciamento stoppe ed erbe infestanti; Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, ...

... operazione già in corso sul lato sud con il progetto 'Il Parco delle Fornaci' finanziato dalla Regione Puglia, così da mitigare anche il, sempre piuttosto frequenti sul posto negli ......il bollettino pubblicato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana l'intera isola si troverà domani in condizione di "allerta arancione" per ildi. ...... decisivi per la prevenzione e il contrasto agliestivi. Questa mattina sono state svolte ... intervenire in fase di elevato, sia di incendio che altre situazioni di crisi, per esempio ...

Rischio incendi, al via la campagna di prevenzione estiva AvellinoToday

Con un decreto firmato dal Direttore Generale della Protezione Civile della Regione, Italo Giulivo, è entrato in vigore il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania. Il provve ...Il provvedimento che tiene conto delle valutazioni sul quadro climatico, permarrà fino al 20 settembre prossimo, salvo proroghe ...