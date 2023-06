“Rischia di andare in guerra” | negata l’estradizione per un cittadino ucraino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’eventuale rimpatrio lo esporrebbe a un concreto pericolo di morte, a un trattamento in carcere crudele, disumano e degradante oltre che al rischio di essere forzatamente arruolato e costretto a combattere in difesa dell’Ucraina: sono queste, in sintesi, le motivazioni con le quali la Corte di Appello di Napoli (ottava sezione, presidente Rosa Maria Caturano) ha rigettato la richiesta di estradizione avanzata nei confronti di undi 32 anni residente in Italia da diversi anni, accusato di guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e lesioni gravissime ai danni di un pedone che ha investito con la sua auto il 25 agosto del 2012. La Procura della Repubblica ucraina presso il Tribunale di Manevychi, ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto immediatamente esecutivo finalizzato al suo rientro ...