L'eventuale rimpatrio lo esporrebbe a un concreto pericolo di morte, a un trattamento in carcere crudele, disumano e degradante oltre che al rischio di essere forzatamente arruolato e costretto a ......si intesta meriti inesistenti nella promozione delle rinnovabili che se riescono adavanti ... guarda caso confermato dal Governo Meloni, e chedi vederlo pure commissario per spostare a ...- continua sotto - Dalla maggioranza solo un mutismo, un silenzio chedi essere assordante, ... da anni, di non avere più i numeri peravanti in tranquillità.

"Rischia di andare in guerra", negata estradizione per ucraino ... Agenzia ANSA

L'eventuale rimpatrio lo esporrebbe a un concreto pericolo di morte, a un trattamento in carcere crudele, disumano e degradante oltre che al rischio di essere forzatamente arruolato e costretto a comb ...ROMA Adesso le indagini sulla dinamica della morte del piccolo Manuel, ucciso mercoledì dall'impatto con il Suv Lamborghini sul quale viaggiavano cinque youtuber, passano ai ...