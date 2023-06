Riforma giustizia | qualcosa si muove ma è ancora poco Ecco le 4 novità del ddl presentato dal ministro Nordio

Vedi Anche, Lirio Abbate: 'Nordio realizza un grande sogno di Berlusconi. Intercettazioni Garantismo non è nascondere le prove'. Su La7 Sul primo reato che il Guardiasigilli ...Chi affonda la stoccata di Renzi Ladelladel governo guidato da Giorgia Meloni ha cominciato, l'altro ieri, a muovere i suoi primi passi, con il disegno di legge, presentato dal ...della, la rivolta dell'Anac: 'Ci porta fuori strada e fuori dall'Europa' L'abrogazione tout court del reato di abuso di ufficio 'Non la condivido' , risponde in un'intervista a La ...

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare ...«L’abrogazione tout court del reato di abuso di ufficio Non la condivido». Risponde così in un’intervista a La Stampa ...