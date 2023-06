Riforma della giustizia | Nordio attacca | “Magistrati autoreferenziali | troppi in carcere e poi assolti”

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Guardasigilli interviene sul documento approvato in Consiglio dei ministri. “La difesa di Andreotti spese un miliardo solo di fotocopie per un processo finito nel nulla” Il ministroCarlofa il punto per la prima volta dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri. Il Guardiasigilli parla a Taormina, e L'articolo proviene da Il Difforme.

Negli stessi giorni in cui tra i partiti infuria la polemica sul ricordo di Berlusconi e sullagiustizia, nelle zone colpite dall'alluvione i nervi sono a fior di pelle per altre ......Vedove ha indicato la strada che il Governo intende seguire per riparare gli errori di una...stata promossa non avendo assicurato né risparmi sui costi tantomeno una maggiore efficienza...E così ecco che sul Fatto già si parla di ' governo Melusconi ', ovvero una Meloni che si è fatta Berlusconi, il tutto per lagiustizia firmata da Carlo Nordio che, ovviamente, un ...

Riforma della giustizia, via libera all'unanimità dal Cdm. Nordio: “Berlusconi sarebbe orgoglioso” la Repubblica

Il ministro è tornato sulle polemiche dopo l'approvazione della riforma della Giustizia Per il ministro, anzi, l'abuso d'ufficio "ostruisce le indagini perché si intasano le Procure della Repubblica d ...