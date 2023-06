Un terzo è stato soccorso sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto in. Nellasono sparite anche "una catenina d'oro e due cellulari" sempre come riportato dalle testimonianze di ...Un terzo è stato soccorso sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto in. Nellasono sparite anche 'una catenina d'oro e due cellulari' sempre come riportato dalle testimonianze di ...Il clima si surriscalda a metà pomeriggio, quando in piazza del Carmine unadi donne comincia ... sette ragazzi morti, tutti sotto i venticinque anni; settantuno i feriti ricoverati in, ...

Ressa in ospedale a Napoli, aggrediti agenti di Polizia - Campania Agenzia ANSA

Momenti di confusione nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli nella serata di ieri. Una vera e propria ressa provocata dal decesso di una persona. Sul posto si sono recati gli agenti dell'ufficio P ...Tensioni con la polizia all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo la morte di un uomo colto da malore. Denunciate due persone.