Renato Vallanzasca | l' ex moglie | ' In carcere è una larva umana | fatelo morire in pace fuori Dopo 50 anni merita pietà'

'Quanto deve pagare ancora Dopo 50 anni di carcere e una condizione di salute precaria, anzi peggio. Rifiutare le misure alternative asignifica non solo condannarlo al carcere a vita , cosa che già è avvenuta e all'impossibilità di vivere uno stralcio di normalità, ma anche umiliare un uomo ormai ridotto all'ombra ...Così Antonella D'Agostino, l'ex moglie di, al quale recentemente è stata negata la detenzione domiciliare in una struttura per essere curato. La donna ha inviato una lettera all'Ansa in cui ricorda che l'ex marito 'ha ..."Quanto deve pagare ancora Dopo 50 anni di carcere e una condizione di salute precaria, anzi peggio. Rifiutare le misure alternative asignifica non solo condannarlo al carcere a vita, cosa che già è avvenuta e all'impossibilità di vivere uno stralcio di normalità, ma anche umiliare un uomo ormai ridotto all'ombra ...

L'ex moglie di Renato Vallanzasca: “Dimenticate gli occhi azzurri, è distrutto e merita un po' di pietà” IL GIORNO

«Quanto deve pagare ancora Dopo 50 anni di carcere e una condizione di salute precaria, anzi peggio. Rifiutare le misure alternative a Renato Vallanzasca significa non ..."Quanto deve pagare ancora Dopo 50 anni di carcere e una condizione di salute precaria, anzi peggio. Rifiutare le misure alternative a Renato Vallanzasca significa non solo condannarlo al carcere a v ...