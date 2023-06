Reggina | iscrizione | ormai manca poco Il presidente Cardona rassicura | ma

Ci siamo quasi. I termini per l'al prossimo campionato scadranno tra qualche giorno e gli amministrativi dellasono al lavoro per completare l'intero percorso. Le discussioni attorno alla società amaranto non si ......accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti fiscali e contributivi della... Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'Informativa ai sensi dell'...In questo periodo in casatutte le componenti si sono nuovamente chiuse nel silenzio dopo l'... Dopo l'al prossimo campionato la società amaranto dovrà comunque chiarire una volta per ...

Reggina, che rebus: dopo l’iscrizione scoglio Inzaghi Corriere dello Sport

Ci siamo quasi. I termini per l’iscrizione al prossimo campionato scadranno tra qualche giorno e gli amministrativi della Reggina sono al lavoro per completare l’intero percorso. Le discussioni ...Manca sempre meno e il termine ultimo per l’iscrizione al campionato di Serie B si sta avvicinando. La Reggina infatti, entro il 20 giugno, avrà la possibilità di iscriversi al prossimo campionato ...