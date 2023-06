(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giugno 2023 "La partita non finisce pari e patta solo perché ilsi èche, al di là degli slogan e del furore ideologico,stato unabolire il...

...Basta Vite Precarie organizzata dal Movimento 5 Stelle ha richiamato a Roma migliaia di persone unite dal desiderio di accendere un faro sul lavoro precario e suldi. Sul palco ...... al di là degli slogan e del furore ideologico, sarebbe stato un disastro sociale abolire ildi. Quella revisione che hanno fatto metterà sul lastrico i cosiddetti occupabili, ..."La partita suldinon finisce perché il governo si è reso conto che sarebbe stato un disastro sociale abolirlo completamente, la revisione che hanno fatto metterà sul lastrico i ...

Reddito cittadinanza, Conte: "Governo si è accorto che abolirlo sarebbe disastro sociale" La7

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2023 "La partita non finisce pari e patta solo perché il governo si è accorto che, al di là degli slogan e del furore ideologico, sarebbe stato un disastro sociale abol ...Elly Schlein scende in piazza con Conte. Critiche e ironie a sinistra: "Rincorre partiti", "Non ci è riuscita con l'armocromia e ora prova con le piazze".