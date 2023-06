Rebellin | arrestato in Germania il camionista che investì e uccise il ciclista

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 giugno 2023) La Procura della Repubblica di Vicenza ha fatto sapere che è statoWolfgang Rieke, iltedesco che lo scorso novembreilDavide. Ilsi trova al momento in stato di fermo nel carcere Münster, in. E’ statogiovedì, per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Nel 2001 aveva patteggiato al tribunale di Foggia per violazione dell’obbligo di fermata in caso di incidente con persone coinvolte e nel 2014 gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza. Il 30 novembre scorsofu urtato e travolto da un camion mentre era in bici nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Il camion lo ...