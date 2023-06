Reati contro il patrimonio e in materia di armi | 42enne finisce in carcere

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato presso la sua abitazione a Casoria un, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 9 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova – Ufficio Esecuzioni Penali. L'uomo deve espiare la pena residua di 4 anni, 2 mesi e 17 giorni di reclusione perile indi, commessi a Bagnolo in Piano (RE), Carpi e Quistello (MN) nel 2013.