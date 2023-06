Real Madrid | ritorno di Zidane per convincere Mbappé

(Di sabato 17 giugno 2023) Florentino Perez sta pensando di riportare Zinadineal: per lui un ruolo da dirigente perFlorentino Perez sta pensando a far tornare Zinadineal. Per lui però non sarebbe unda allenatore, ma da dirigente. Secondo quanto riportato da AS, il ruolo pensato per il francese sarebbe quello di ‘dirigente ombra‘, per poterad accettare la corte delle Merengues.dal canto suo però vorrebbe un ruolo più operativo e meno di facciata.

Ma così a questo punto potrebbe essere venduto già quest'estate e il club indiziato numero uno è sempre il. Per provare a convincerlo, il presidente Florentino Perez avrebbe un'idea ...Commenta per primo Ilha trovato in Karim Adeyemi la pista giusta per rimpiazzare l'ormai partito Benzema . Secondo la Bild , i madrileni avrebbero imbastito i primi contatti con l'entourage del giocatore del ...... 'in lutto' contro il razzismo, e con la maglietta più importante di tutti, la numero 10, sarà indossata da Vinicius Jr., sfortunato protagonista di episodi di razzismo con il suo

Il Real Madrid chiude il primo colpo in attacco. Joselu dell’Espanyol è ormai un nuovo calciatore dei Blancos. L’attaccante arriva in prestito per 500 mila euro con un opzione di riscatto ad un milion ...Come riferito dal quotidiano AS, Florentino Perez starebbe pensando di convincere Zidane a tornare al Real Madrid, non in qualità di allenatore, ma di dirigente. Il presidente dei ...