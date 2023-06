Re Carlo III | il suo primo Trooping the Colour | buon compleanno

(Di sabato 17 giugno 2023)theper il re britannicoIII. Si tiene oggi la cerimonia che dal 1748 segna i festeggiamenti per ilufficiale del sovrano del Regno Unito.partecipa alla cerimonia a Londra a cavallo. E' la prima volta che accade dal 1986, ultimo anno in cui la regina Elisabetta II sfilò a cavallo della sua Burmese. Quando Burmese invecchiò la regina preferì utilizzare una carrozza. Per l'occasione il segretario di Stato Usa Antony Blinken, a nome degli Stati Uniti, ha inviato "calorose congratulazioni aIII, alla regina Camilla e al popolo del Regno Unito". "Come ha detto il Presidente Biden all'inizio di questo mese, non abbiamo un alleato più vicino del Regno Unito", ha aggiunto.

