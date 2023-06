Per fortuna però, fa capire, che "all'interno del gruppo ci sono grandi persone, per noi più giovani sono spunti, valori che ci portiamo dietro". "La Nazionale penso sia il sogno più grande ...nel gruppo azzurro ci sono tanti calciatori esperti: per noi giovani è sempre bello essere, con questa maglia' , ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Giacomo. 'L'azzurro è sempre ...nel gruppo azzurro ci sono tanti calciatori esperti: per noi giovani è sempre bello essere, con questa maglia", ha detto l'attaccante del Napoli Giacomo. "L'azzurro è sempre un ...

Raspadori, qui c'è talento e voglia di mettersi in gioco - Calcio Agenzia ANSA

Giacomo Raspadori ha parlato a Sky Sport della Nazionale: "Possiamo e dobbiamo dare continuità a un ciclo vincente, con qualche delusione... Il talento c'è, la voglia ..."Possiamo e dobbiamo dare continuità a un ciclo vincente, con qualche delusione... Il talento c'è, la voglia di mettersi in gioco c'è, sta a noi fare il nostro meglio nei club per esprimerci al meglio ...