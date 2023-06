Raptus violento a Gaeta | accoltella il fratello al torace dopo una lite

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 giugno 2023). Unache è stata come una irreversibile e tremenda escalation di tensione e violenza. Fino alla sfiorata tragedia. Un uomo hato ile la compagnaaver perso letteralmente la testa, forse a causa di futili motivi. Ma la, quella non è stata per nulla futile: l’aggressore ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro i suoi due obiettivi. Le urla, la paura e le preghiere di aiuto hanno allertato tutto il vicinato., si aggirano tra le auto in sosta, poi vedono la Polizia e scappano: fermati due ladri in centroile la compagna aIl fatto è accaduto a, nella serata di ieri, venerdì 16 giugno 2023, precisamente nella ...