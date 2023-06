Rapina una turista al Vasto | 35enne arrestato

Leggi su anteprima24

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze angolo via Torino, sono stati avvicinati da una donna in forte stato di agitazione che ha raccontato di essere stata poco primata da un uomo che, dopo averla minacciata con una pistola, le aveva sottratto il cellulare. La vittima ha, altresì, indicato ai poliziotti l'uomo che è stato bloccato e trovato in possesso del telefonino e di una pistola giocattolo. Untunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è statopermentre il cellulare è stato restituito alla proprietaria.