Rania di Giordania | il look per i 30 anni di nozze da copiare per l’estate

(Di sabato 17 giugno 2023)diraggiunge un traguardo importante insieme al suo re Abdullah II. I due, infatti, hanno celebrato proprio in questi giorni i loro 30di matrimonio. Affiatati e in un’atmosfera sobria hanno voluto sfoggiare uno scatto sui social nella loro quotidianità. E ildella regina ha conquistato tutti. Sono già trascorsi 30da quandodie re Abdullah II hanno pronunciato il fatidico ‘si’. E reduci da un altro matrimonio reale, quello del loro primogenito erede al trono, il principe Heussein, festeggiando il loroversario in una cornice familiare e amorevole che incanta i social. Per l’occasione la regina non ha potuto che scegliere un bellissimo abito italiano, semplice daper ...

Fotogallery - Vip in vacanza, guarda le foto in costume SEX BOMB Fotogallery - Paola Di Benedetto, nuovo flirt in corso UNA VITA IN FOTO Fotogallery -dicelebra 30 anni d'amore con ...Abito rosa di pizzo e sorriso capace di togliere il fiato:diha scelto l'Italia per il look che ha sfoggiato in occasione della cerimonia di laurea all'International Academy , istituto che ha fondato nel 2004. La nuova uscita della Sovrana ...... compleanno a Bellaria SEX BOMB Fotogallery - Paola Di Benedetto, nuovo flirt in corso UNA VITA IN FOTO Fotogallery -dicelebra 30 anni d'amore con re Abdullah E IL MARITO DOV'E' ...

Rania di Giordania, visione celestiale alla serata di gala Io Donna

Kate Middleton al Trooping the Colour 2023: il significato simbolico del look verde Primo Trooping the Colour per re Carlo III. L'evento ha riunito la royal family: presenti anche Kate e William coi p ...Mai come oggi è tempo d'amore nel regno di Giordania. Il 12 marzo, la figlia di Rania di Giordania e re Abdullah, Iman, è convolata a nozze con il compagno Jameel Alexander Thermiotis; il 1° giugno è ...