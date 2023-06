E il presidente sudafricano, Cyril, si è rivolto a, sostenendo che "è arrivato il momento di avviare negoziati e mettere fine alla guerra"L'esortazione diretta a Vladimirarriva da un suo alleato: il presidente sudafricano Cyril, che si trova in Russia come parte di una delegazione in cerca di pace. "Questa guerra sta ..."E' arrivato il momento di avviare negoziati e mettere fine alla guerra": lo ha detto il presidente sudafricano Cyrila quello russo Vladimir, secondo quanto riferisce l'agenzia Interfax. .

Ramaphosa a Putin, 'è tempo di mettere fine alla guerra' - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Le proposte di pace di alcuni Paesi sulla guerra in Ucraina contengono idee che potrebbero funzionare". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia di stam ..." Questa guerra deve finire. .. Deve essere risolta attraverso negoziati e mezzi diplomatici". L'esortazione diretta a Vladimir Putin arriva da un suo alleato: il presidente sudafricano Cyril ...