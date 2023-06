Raid nel Napoletano | ferite due persone con colpi d’arma da fuoco

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesono statein serata ad Afragola (Napoli) condi arma dasparati in via Francesco Russo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Casoria. Ancora da chiarire le circostanze in cui è maturato il fatto. Lerimastenell’agguato di questa sera in via Russo ad Afragola sono Vincenzo e Raffaele Sepe. Sono state trasportate dai sanitari del 118 all’ospedale di Frattamaggiore. Il primo ha riportatodi arma da taglio all’addome mentre il secondoda colpoda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Raid nel Napoletano, due feriti in ospedale Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Le persone rimaste ferite nell'agguato di questa sera in via Russo ad Afragola sono Vincenzo e Raffaele Sepe. Sono state trasportate dai sanitari del 118 all'ospedale di ...